Lo scorso anno le vendite di container della CIMC sono diminuite del -31,9%

Nel 2025 i ricavi del gruppo China International Marine
Containers (Group) Co. (CIMC) sono ammontati a 156,6 miliardi di
yuan (22,7 miliardi di dollari), con un calo del -11,8%
sull'esercizio annuale precedente a cui ha dato un significativo
contribuito la flessione del -30,9% dei ricavi generati
dall'attività di produzione e vendita di container
intermodali che sono scesi a 43,0 miliardi di yuan. L'utile
operativo è ammontato a 2,8 miliardi di yuan (-56,6%) e
l'utile netto a 1,3 miliardi (-68,1%), con un apporto di quasi 1,9
miliardi dal segmento dei contenitori (-54,0%).
Lo scorso anno CIMC ha venduto container per un totale pari ad
oltre 2,4 milioni di teu (-31,9%), di cui 2,2 milioni di teu di
container per carichi secchi (-35,2%) e 208mila teu di container
reefer (+50,2%).
Nel solo secondo semestre del 2025 le vendite di container hanno
totalizzato 1,2 milioni di teu, con una riduzione del -43,3% sullo
stesso periodo dell'anno precedente, di cui 1,1 milioni di teu di
dry box (-46,4%) e 116mila teu di contenitori frigo (+23,7%). Nel
semestre i ricavi derivanti dal segmento dei container sono stati
pari a 21,3 miliardi di yuan (-42,9%) e il segmento ha generato un
utile netto di 438 milioni di yuan (-84,4%).