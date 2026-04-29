Dirk Jan Storm è stato nominato presidente di PSA Italy

Dirk Jan Storm guiderà le società italiane del
gruppo terminalista PSA International di Singapore subentrando a
Marco Conforti che è giunto alla scadenza naturale del
mandato triennale. L'avvicendamento è stato deciso
nell'ambito del rinnovo delle cariche sociali da parte
dell'assemblea dei soci di PSA Genoa Investments, la holding
partecipata al 72% da PSA International e al 28% da Fair Market
Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund.
Storm, attuale EM&A Regional CEO di PSA, è stato
nominato presidente di PSA Italy e nel nuovo consiglio di
amministrazione sarà affiancato da Roberto Ferrari, CEO di
PSA Genoa Investments, Terence Lee, EM&A Regional CFO, e Pascal
Reinards, head of Corporate Development per PSA, oltre a Jeff
Mouland e Danny Hong per Fair Market Value Capital Partners e TD
Greystone Infrastructure Fund.
Manager con oltre 25 anni di esperienza internazionale in ambito
finance e general management, Storm ha ricoperto incarichi apicali
in contesti industriali complessi e multinazionali, operando in
Europa, Medio Oriente, Americhe, Africa e Asia.
Sottolineando di essere «particolarmente grato per
l'opportunità di aver contribuito allo sviluppo di PSA Italy
in questi anni», Conforti ha evidenziato che lascia «realtà
solide, consapevoli delle sfide in atto e pronte ad affrontare con
determinazione i profondi cambiamenti che stanno interessando il
terminalismo portuale e l'intera catena logistica. Sono certo - ha
aggiunto - che il gruppo continuerà a rafforzare il proprio
posizionamento grazie a competenze, visione industriale e capacità
di innovazione: le nuove sfide che i nostri terminal affronteranno
sono un passo concreto verso il futuro e sono orgoglioso e onorato
di poter essere stato parte di questo cambiamento». La
carriera di Conforti è stata caratterizzata dall'aver
accompagnato a partire dal 1998 l'ingresso del gruppo PSA nei
terminal di Genova e Venezia, primi investimenti europei di PSA
(
del 22
gennaio 1998), fino a ricoprirne il ruolo di EM&A Regional
senior advisor, e da incarichi ai vertici di associazioni
prestigiose come Assiterminal, Confetra e Feport. Durante il suo
mandato le società del gruppo PSA Italy - i terminal PSA
Genova Pra', PSA SECH e PSA Venice-Vecon, che operano nei principali
scali di Genova e Venezia - hanno consolidato il proprio ruolo
strategico nel sistema portuale italiano e mediterraneo.