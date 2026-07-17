MIT, adottate le linee guida sul cold ironing

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato
il completamento nei tempi stabiliti del percorso per l'adozione
delle linee guida nazionali per il rilascio delle concessioni del
servizio di cold ironing, predisposte dalla direzione generale per i
Porti, la logistica e l'intermodalità del dicastero. Si
tratta del primo documento organico di indirizzo nazionale dedicato
alla disciplina delle procedure di affidamento del servizio di
fornitura di energia elettrica da terra alle navi ormeggiate nei
porti, con l'obiettivo di garantire criteri chiari, uniformi e
trasparenti per tutte le Autorità di Sistema Portuale.
Il documento è il risultato di un intenso confronto
istituzionale che ha coinvolto le Autorità di Sistema
Portuale, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera e le principali associazioni di categoria dei
settori portuale ed energetico, attraverso specifici tavoli di
consultazione. L'iniziativa si inserisce nel più ampio
programma di sviluppo del cold ironing sostenuto dagli investimenti
del MIT nell'ambito del PNRR e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari (PNC), con l'obiettivo di rendere i porti
italiani sempre più competitivi, innovativi e sostenibili.