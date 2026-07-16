Nella prima metà del 2026 il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +3,4%

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato un
traffico dei container pari a 1,00 milioni di teu, volume che
rappresenta un incremento del +12,4% sul giugno 2025 nonché
il nuovo record per questo mese dell'anno e il terzo più
elevato volume di sempre essendo inferiore di soli 17mila teu
rispetto al record storico mensile stabilito a luglio 2025 e di poco
più di 9mila teu al totale del maggio 2021.
A giugno 2026 lo scalo portuale californiano ha registrato nuovi
record per questo mese relativamente ai container pieni sbarcati,
che sono stati pari a 501mila teu (+12,8%), e ai container vuoti,
che hanno totalizzato 346mila teu (+16,9%). I contenitori pieni
imbarcati sono rimasti stabili essendo ammontati a 126mila teu
(+0,2%).
Nel secondo trimestre del 2026 i carichi containerizzati
movimentati sono stati pari complessivamente a 2,73 milioni di teu,
con una progressione del +11,5% sullo stesso periodo dello scorso
anno, di cui 1,44 milioni di teu pieni allo sbarco (+13,8%), 362mila
teu pieni all'imbarco (-3,7%) e 932mila teu vuoti (+14,9%).
Nei primi sei mesi di quest'anno il traffico totale dei
container si è attestato a 5,12 milioni di teu, in crescita
del +3,4% sulla prima metà del 2025. I contenitori pieni allo
sbarco sono stati 2,68 milioni di teu (+5,0%), quelli pieni
all'imbarco 715mila teu (-0,8%) e i container vuoti 1,73 milioni di
teu (+2,6%).