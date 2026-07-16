ABB compra la britannica Rotork

Il gruppo elvetico ABB ha siglato un accordo per comprare la
britannica Rotork, società specializzata nel controllo del
flusso e nell'automazione industriale che nel 2025 ha registrato
ricavi pari a 777,3 milioni di sterline (914 milioni di euro), di
cui 351,2 milioni di sterline nel solo settore Oil & Gas. ABB ha
presentato un'offerta per l'acquisizione dell'azienda inglese, che
ha più di 3.500 dipendenti, basata su un prezzo di 503 pence
per ogni azioni della Rotork, per un valore d'impresa complessivo
pari a circa 5,5 miliardi di dollari. «Il consiglio di
amministrazione - ha commentato Dorothy Thompson, presidente di
Rotork, annunciando l'accettazione dell'offerta - ritiene che
l'offerta di ABB rifletta l'elevata qualità di Rotork e
riconosca i significativi progressi compiuti grazie alla riuscita
implementazione della nostra strategia Growth+, offrendo al contempo
un'interessante opportunità per gli azionisti di Rotork di
accelerare la creazione di valore e le solide prospettive future
dell'azienda, con un pagamento in contanti al closing». «Il
Board - ha aggiunto - ritiene inoltre che il modello operativo
decentralizzato di ABB e l'impegno a gestire Rotork come divisione
separata andranno a beneficio dell'attività del gruppo, dei
dipendenti e di tutti gli stakeholder».
Intanto, ABB ha chiuso il secondo trimestre di quest'anno con
ricavi pari a 9,47 miliardi di dollari, con un incremento del +14%
sullo stesso periodo del 2025. L'utile operativo è ammontato
a 1,58 miliardi (+8%) e l'utile netto a 1,26 miliardi (+6%). Nel
trimestre il gruppo svizzero ha significativamente aumentato il
valore degli ordini acquisiti nel periodo che è risultato di
12,04 miliardi di dollari (+30%).
Nel primo semestre del 2026 il valore delle commesse acquisite
ha totalizzato 23,34 miliardi di dollari, in rialzo del +31% sulla
prima metà dello scorso anno, e i ricavi si sono attestati a
18,21 miliardi (+16%). Utile operativo e utile netto hanno
registrato aumenti rispettivamente del +14% e +13% salendo a 3,36
miliardi e 2,59 miliardi.