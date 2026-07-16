Le forze statunitensi hanno colpito la VLCC Belma in navigazione verso l'isola iraniana di Kharg

L'U.S. Central Command ha reso noto che ieri un velivolo delle
forze armate statunitensi ha colpito la very large crude carrier
Belma
mentre stava navigando in acque internazionali verso
l'isola iraniana di Kharg. La nave, di bandiera di Curaçao, è
stata centrata da missili che hanno colpito il fumaiolo. Centcom ha
specificato che la tanker non aveva risposto a diversi avvertimenti
per violazione del blocco del traffico navale da e per i porti
iraniani imposto dagli USA.
La Belma, di 300mila tonnellate di stazza lorda, farebbe
parte della shadow fleet impiegata per il trasporto di prodotti
petroliferi con l'Iran ed è operata dall'emiratense Max
Maritime Solutions FZE, società soggetta a sanzioni degli
Stati Uniti per essere coinvolta nei traffici di petrolio iraniano
verso la Cina.