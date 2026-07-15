Nel secondo trimestre del 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +0,2%

Lo scorso mese il porto di Hong Kong ha movimentato un traffico
dei container pari a 1,06 milioni di teu, con un incremento del
+6,5% sul giugno 2026 che, assieme al +3,9% registrato lo scorso
maggio, ha portato lo scalo portuale cinese a registrare un lieve
incremento del +0,2% dei volumi containerizzati movimentati nel
secondo trimestre di quest'anno che sono stati pari a 3,21 milioni
di teu rispetto a 3,20 milioni nel corrispondente periodo del 2025.
Nel primo semestre del 2026 il dato complessivo è stato
di 6,35 milioni di teu, con una flessione del -3,5% sulla prima metà
dello scorso anno.