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PORTI
A maggio il traffico delle merci nel porto di Genova è risultato stabile, mentre a Savona-Vado è calato
Nei primi cinque mesi del 2026 i container sono stati pari a 1.199.914 teu (-2,8%), di cui 999.228 (-1,4%) e 200.686 (-9,2%) movimentati rispettivamente dai due porti
Genova
15 luglio 2026
Lo scorso maggio i porti di Genova e Savona-Vado Ligure hanno
movimentato complessivamente 5,47 milioni di tonnellate di merci,
con un calo del -1,2% sul maggio 2025 che è stato generato
dalla riduzione del -6,1% dei carichi movimentati nello scalo di
Savona-Vado risultati pari a 1,20 milioni di tonnellate, di cui
372mila tonnellate movimentate nel bacino di Savona (-7,1%), 319mila
tonnellate in quello di Vado (-6,1%) e 513mila tonnellate in rada a
Vado (-5,3%). Il traffico nel porto del capoluogo ligure è
rimasto stabile essendo ammontato a 4,26 milioni di tonnellate
(+0,3%), di cui 2,98 milioni di tonnellate nel bacino di Genova
(-2,9%) e 1,29 milioni di tonnellate in quello di Pra' (+8,6%).
Nel solo settore delle merci containerizzate il totale nei due
porti è stato di 2,46 milioni di tonnellate (+6.5%) ed è
stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a
272.607 teu (+7,3%), di cui 220.272 nel porto di Genova (+4,6%) e
52.335 teu nel porto di Savona-Vado (+20,2%). In crescita sono
risultate anche le merci convenzionali con 1,20 milioni di
tonnellate (+3,5%) e i rotabili con 1,10 milioni di tonnellate
(+7,2%), mentre le altre merci varie e i forestali hanno accusato
una flessione del -25,1% avendo totalizzato 101mila tonnellate. Nel
comparto delle rinfuse solide il traffico commerciale è stato
di 180mila tonnellate (+16,0%) e quello industriale di 87mila
tonnellate (-14,7%). Nel segmento delle rinfuse liquide sono state
movimentate 1,39 milioni di tonnellate di oli minerali (-16,6%),
48mila tonnellate di prodotti chimici (+41,9%) e 36mila tonnellate
di oli vegetali e vino (-16,7%).
A maggio 2026 i passeggeri approdati nei due scali liguri sono
stati 418mila (+1,3%), di cui 265mila crocieristi (-4,6%) e 153mila
passeggeri dei traghetti (+13,3%).
Nei primi cinque mesi di quest'anno il traffico complessivo
delle merci si è attestato a 25,71 milioni di tonnellate, con
una diminuzione del -2,2% sullo stesso periodo del 2025, di cui
19,46 milioni di tonnellate movimentate nel porto di Genova (-1,6%)
e 6,25 milioni di tonnellate in quello di Savona-Vado (-3,8%).
Nel periodo gennaio-maggio del 2026 il traffico containerizzato
è stato di 11,04 milioni di tonnellate (-4,1%) ed è
stato realizzato con una movimentazione di container pari a
1.199.914 teu (-2,8%), di cui 999.228 teu nel porto di Genova
(-1,4%) e 200.686 teu in quello di Savona-Vado (-9,2%). Il volume
globale delle merci convenzionali è stato di 5,42 milioni di
tonnellate (+6,4%), quello dei rotabili di 4,94 milioni di
tonnellate (+8,1%) e quello delle altre merci varie e dei forestali
di 476mila tonnellate (-8,8%). Le rinfuse solide sono diminuite sia
nel segmento commerciale che in quello industriale in cui sono state
movimentate rispettivamente 950mila tonnellate (-8,4%) e 325mila
tonnellate (-44,0%). Il traffico degli oli minerali è stato
di 7,34 milioni di tonnellate (-1,0%) e quello delle altre rinfuse
liquide di 362mila tonnellate (-3,2%), incluse 215mila tonnellate di
prodotti chimici (+22,6%) e 147mila tonnellate di oli vegetali e
vino (-26,0%).
Nei primi cinque mesi del 2026 i crocieristi sono stati 873mila
(+7,5%) e i passeggeri dei traghetti 394mila (-0,3%).
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