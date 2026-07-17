Nel primo semestre il traffico dei crocieristi nei terminal portuali di GPH è cresciuto del +10,1%

Nella prima metà del 2026 il traffico dei passeggeri nei
terminal crociere della Global Ports Holding (GPH), che è il
principale terminalista indipendente mondiale del settore, è
stato di 9,5 milioni di persone, totale che rappresenta un
incremento del +10,1% sul primo semestre del 2025 ed è il
secondo più elevato di sempre essendo inferiore soli 6mila
passeggeri al record storico del secondo semestre dello scorso anno.
Nei primi sei mesi del 2026 le navi da crociera approdate ai
terminal del gruppo sono stat4e 3.431 (+7,8%).
A registrare una lieve flessione dell'attività sono stati
solo i terminal del gruppo nel Mediterraneo occidentale e
nell'Atlantico dove il traffico è stato di 2,2 milioni di
passeggeri (-1,1%). In crescita, invece, i traffici nei terminal
nelle Americhe (5,6 milioni di pax, +15,0%), nel Mediterraneo
centrale, Nord Europa e Nord Africa (1,0 milioni di pax, +8,2%) e
nel Mediterraneo orientale e in Adriatico (567mila pax, +8,5%).
Nel solo secondo trimestre del 2026 il traffico è stato
di 4,5 milioni di crocieristi, totale che rappresenta un aumento del
+2,8% sullo stesso periodo dello scorso anno ed è il più
elevato di sempre per questo periodo dell'anno. Nelle Americhe il
traffico trimestrale è stato di 2,1 milioni di passeggeri
(+8,0%), nel Mediterraneo centrale, Nord Europa e Nord Africa di
846mila passeggeri (+8,1%), nel Mediterraneo orientale e in
Adriatico di 532mila passeggeri (+7,4%) e nel Mediterraneo
occidentale e Atlantico di 943mila passeggeri (-15,2%).