Un'altra nave è stata colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz

Oggi la britannica United Kingdom Maritime Trade Operations
(UKMTO), organizzazione della Royal Navy che fornisce informazioni
sulla sicurezza del trasporto marittimo commerciale, ha comunicato
di aver ricevuto segnalazione di un incidente avvenuto a 19 miglia
nautiche ad est di Khasab, nell'Oman, che ha coinvolto una nave
cisterna che è stata colpita da un proiettile. L'ordigno ha
causato limitati danni strutturali. L'UKMTO ha reso noto che
l'equipaggio della nave è illeso e non si ha notizia di un
impatto dell'incidente sull'ambiente, con la nave che ha proseguito
il suo viaggio.
Intanto l'U.S. Central Command (Centcom) ha annunciato che ieri
marines americani hanno effettuato un'ispezione a bordo della
petroliera Wen Yao nel Golfo dell'Oman. Nel 2024 la nave è
stata sottoposta, così come la società che la
possiede, la emiratense Harry Victor Ship Management and Operation,
a sanzioni da parte degli USA perché ritenuta coinvolta nelle
forniture di petrolio e prodotti petroliferi per conto della
Triliance Petrochemical Co., società di intermediazione
operante in Iran, Cina, Emirati Arabi Uniti e Germania, sanzionata
dagli Stati Uniti per il suo supporto alla compagnia petrolifera
iraniana National Iranian Oil Company (NITC), anch'essa sanzionata.