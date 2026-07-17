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AdSP della Liguria Occidentale, via libera all'aggiornamento del bilancio di previsione 2026
Maggiori entrate per 64,3 milioni di euro e maggiori spese per 24,59 milioni di euro
Genova
17 luglio 2026
Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato le seconde note di
variazione al bilancio di previsione 2026 dell'ente che prevedono
maggiori entrate per 64,3 milioni di euro e maggiori spese per 24,59
milioni di euro. L'AdSP ha spiegato che le variazioni si sono rese
necessarie per adeguare gli stanziamenti di bilancio all'evoluzione
della gestione intervenuta nel corso di questi mesi e
all'aggiornamento del Programma delle Opere Ordinario e
Straordinario, recependo nuovi finanziamenti e aggiornando la
programmazione degli investimenti.
Le maggiori entrate in conto capitale, pari a 59,36 milioni di
euro, derivano dall'aggiornamento della programmazione
infrastrutturale dell'ente, sia ordinaria sia straordinaria. Tra le
principali variazioni figurano contributi statali per investimenti e
risorse PNRR per 9,26 milioni di euro, assegnazioni derivanti dalla
ripartizione del Fondo IVA 2024 (IVA di competenza 2023) per 9,68
milioni di euro, il finanziamento regionale di 4,3 milioni di euro
destinato all'intervento P.707 “Messa in Sicurezza del
Torrente Segno”, il contributo di ASPI, nell'ambito degli
accordi relativi ai progetti di Smart Logistics, pari a 26 milioni
di euro, e 8,9 milioni di euro relativi alla quota residua del
finanziamento BEI destinato alla realizzazione della Nuova Diga
Foranea di Genova.
Sul fronte delle spese, l'aggiornamento del bilancio adegua gli
stanziamenti destinati sia agli investimenti infrastrutturali sia
alle attività necessarie al funzionamento dell'ente, con
incrementi rispettivamente pari a 12,34 milioni di euro e 12,25
milioni di euro. Le variazioni della parte corrente comprendono
inoltre l'adeguamento di alcuni stanziamenti di bilancio, tra cui
quelli relativi all'acquisto di beni e servizi, per complessivi 4,6
milioni di euro.
L'AdSP ha specificato che particolare rilievo assume il tema del
cosiddetto “caro materiali”, con l'ente che ha
anticipato con proprie risorse oltre 56 milioni di euro per far
fronte ai maggiori costi sostenuti dagli operatori economici nel
periodo compreso tra il quarto trimestre 2024 e il secondo semestre
2025, secondo i meccanismi previsti dalla normativa e in attesa del
successivo trasferimento delle relative risorse da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le variazioni comprendono inoltre l'inserimento di nuovi
progetti strategici, tra cui quelli per la modernizzazione dei
varchi portuali nell'ambito della Smart Logistics, il progetto 5G
per le infrastrutture di telecomunicazione, interventi sulla Nuova
Diga di Vado Ligure e ulteriori opere finalizzate a migliorare
l'accessibilità portuale.
Per effetto delle variazioni approvate, l'avanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2026 ammonta a 121,45
milioni di euro, di cui 102,6 milioni di euro vincolati.
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