Si aggrava il bilancio degli attacchi alle navi nel Mar Nero

Nelle scorse ore una serie di attacchi condotti dalle forze
armate russe e ucraine hanno coinvolto diverse navi e strutture
portuali, tra cui quelle dei porti di Odessa e di Pivdennyi dove
sono stati colpiti depositi di carburante con attacchi rivendicati
dal Ministero della Difesa di Mosca e attuati anche contro diverse
navi tra cui alcune portarinfuse. Uno di questi attacchi ha colpito
la rinfusiera Golden Leo
, battente bandiera della
Guinea-Bissau, e ha causato dieci morti, mentre altri otto membri
dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. A bordo della nave di
proprietà della turca Ocean Grace Shipping, che trasportava
mais e sulla quale si è sviluppato un incendio, c'erano 16
marittimi di nazionalità siriana, uno di nazionalità
indiana e un pilota ucraino della Ukrainian Sea Ports Authority
(USPA) che stava assistendo l'unità nelle fasi di uscita dal
porto di Odessa e che - ha reso noto l'USPA - è deceduto a
causa dell'attacco.