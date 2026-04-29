Nei primi tre mesi del 2026 le vendite di container della CIMC sono diminuite del -10,5%

Nel primo trimestre di quest'anno le vendite di container
intermodali prodotti dalla cinese China International Marine
Containers (Group) Co. (CIMC) sono diminuite del -10,5% sullo stesso
periodo del 2025 essendo stati venduti 508mila box, di cui oltre
460mila contenitori per carichi secchi (-13,3%) ed oltre 47mila
container frigo (+30,2%).
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della CIMC sono ammontati a
32,7 miliardi di yuan (4,8 miliardi di dollari), in calo del -9,3%
sul primo trimestre dello scorso anno. L'utile operativo è
stato di 607 milioni di yuan (-50,3%) e l'utile netto di 412 milioni
(-42,7%).