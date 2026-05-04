Una grave epidemia virale causa la morte di tre passeggeri della nave da crociera Hondius

Una grave epidemia virale diffusasi a bordo della nave da
crociera per spedizioni Hondius
ha causato la morte di tre
passeggeri, mentre un quarto è attualmente ricoverato in
terapia intensiva a Johannesburg. La compagnia crocieristica
Oceanwide Expeditions, che opera la nave, ha reso noto che due
membri dell'equipaggio attualmente ancora a bordo della Hondius
,
che si trova al largo delle coste di Capo Verde, necessitano di cure
mediche urgenti.
La compagnia ha comunicato che nella tarda serata di ieri le
autorità di Capo Verde non avevano ancora concesso
l'autorizzazione allo sbarco dei passeggeri che necessitano di esami
e cure mediche, mentre le autorità sanitarie locali hanno
visitato la nave per valutare le condizioni delle due persone che
manifestano sintomi. Oceanwide Expeditions ha specificato, inoltre,
che le autorità olandesi hanno concordato di coordinare
un'azione congiunta per organizzare il rimpatrio delle due persone
sintomatiche da Capo Verde all'Olanda, ed è previsto anche il
rimpatrio della salma di una persona deceduta assieme ad un
passeggero a lei strettamente legato che non presenta sintomi. La
compagnia ha precisato che il rimpatrio dipende da molti fattori,
tra cui l'autorizzazione e il supporto delle autorità
sanitarie locali di Capo Verde per il trasferimento delle persone
che necessitano di cure mediche.
Il passeggero che è ricoverato a Johannesburg, di
nazionalità britannica, è risultato positivo
all'hantavirus, una famiglia di virus che si trasmette
principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o i loro
escrementi e che colpisce soprattutto i polmoni o i reni.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che,
oltre al caso di hantavirus confermato, attualmente si presume che
il virus possa aver contagiato altri cinque persone a bordo della
nave.
La Hondius ha una capacità di 170 passeggeri e 57
membri dell'equipaggio.