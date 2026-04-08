CK Hutchison avvia un procedimento arbitrale contro la Maersk per i porti di Panama, ma non contro TiL/MSC

Il gruppo CK Hutchison Holdings (CKHH) di Hong Kong ha coinvolto
il gruppo armatoriale danese Maersk nella controversia legale che lo
contrappone alla Repubblica di Panama e che è sata avviata
dopo che la Corte Suprema di Giustizia di Panama aveva dichiarato
l'incostituzionalità della legge che aveva ufficializzato il
contratto di concessione con cui la Panama Ports Company,
controllata della CKHH, gestiva i porti panamensi di Cristóbal
e Balboa e dopo che il governo della nazione centroamericana aveva
conferito la gestione transitoria del porto di Balboa alla società
terminalista APM Terminals del gruppo Maersk e del porto di
Cristóbal alla società terminalista Terminal
Investment Limited (TiL) del gruppo armatoriale elvetico
Mediterranean Shipping Company (MSC)
(
del 30
gennaio
e 24
febbraio
2026).
Il gruppo cinese, infatti, ha annunciato che la Panama Ports
Company (PCC) ha avviato un procedimento arbitrale a Londra contro
la Maersk A/S, azione che - ha specificato CKHH - è stata
intrapresa perché Maersk avrebbe violato il contratto a lungo
termine di cui è titolare la Panama Ports Company e si
sarebbe allineata alla Repubblica di Panama nella sua campagna
contro la PPC e al piano per sostituirla attraverso un'acquisizione
che ha portato all'insediamento di nuovi operatori portuali.
«È
ormai noto - ha denunciato PPC in un comunicato - che, il 23
febbraio 2026, Panama ha estromesso la PPC dalle operazioni portuali
attraverso misure esecutive estreme, ha assunto il controllo dei
terminal portuali e ha stipulato un contratto di concessione
predefinito per il terminal di Balboa con un nuovo operatore
affiliato a Maersk, che ha utilizzato le infrastrutture operative e
le informazioni di PPC».
Singolarmente, sinora nella controversia legale il gruppo di
Hong Kong non ha coinvolto la TiL né la capogruppo MSC,
mancato coinvolgimento che non sembrerebbe spiegabile se non con il
fatto che TiL è parte del consorzio con la società di
investimenti statunitense BlackRock che aveva sottoscritto un'intesa
per acquisire il 90% del capitale della Panama Ports Company
(
del 4
marzo 2025). Le trattative tra CKHH e il consorzio, che
riguardano principalmente le attività assai più
consistenti che verrebbero acquisite comprando l'80% del capitale
della Hutchison Port Holdings (Hutchison Ports) del gruppo di Hong
Kong, sarebbero infatti ancora in corso.