La durata della concessione del terminal di APM Terminals a Valencia è stata prolungata di otto anni

Ieri il consiglio di amministrazione dell'Autorità
Portuale di Valencia ha deliberato l'estensione per ulteriori otto
anni della durata del contratto di concessione con APM Terminals
relativo al terminal per contenitori al Muelle de Levante, la cui
scadenza è stata portata al 2049, anno in cui verrà
raggiunta la durata massima di 50 anni della concessione consentita
dalla legislazione spagnola. Il nuovo accordo prevede un
investimento di 10,4 milioni di euro da parte della società
terminalista per l'installazione di un impianto di cold ironing per
consentire alle navi all'ormeggio di spegnere i motori di bordo e di
collegarsi alla rete elettrica di terra. Inoltre, sono previsti
lavori per l'estensione delle banchine per consentire l'arrivo di
portacontenitori di grandi dimensioni della lunghezza di circa 400
metri e con un pescaggio di 16,5 metri.