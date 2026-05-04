MSC attiverà un servizio tra il Mar Rosso e il Nord Europa attraverso il canale di Suez

Mediterranean Shipping Company manifesta fiducia
nell'allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e
annuncia l'attivazione di un nuovo servizio di linea che collegherà
il Mar Rosso con il Nord Europa attraverso il canale di Suez. Il
servizio marittimo containerizzato sarà inaugurato il
prossimo 10 maggio con partenza da Anversa e la rotazione effettuerà
scali ai porti di Danzica, Klaipeda, Bremerhaven, Anversa, Valencia,
Barcellona, Gioia Tauro, Abu Kir, King Abdullah, Jeddah, Aqaba. MSC
ha reso noto che il servizio prevederà connessioni anche con
la regione del Golfo Persico tramite un collegamento camionistico
tra King Adbullah e Dammam e inoltri su navi feeder per i porti del
Golfo.