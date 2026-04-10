Alla Spezia nasce un consorzio per condividere dati con lo scopo di rendere più efficiente la supply chain

Alla Spezia è nato un consorzio che ha l'obiettivo di
condividere dati per rendere più efficiente la catena
logistica. L'iniziativa, denominata Synlog Alliance, è stata
ideata dai soci fondatori MSC, gruppo Contship, Laghezza, MedLog,
Medway, La Spezia Port Service, Sernav Log e Contrepair, e alla
guida del consorzio è stato nominato quale presidente
Salvatore Avena. Il modello consortile punta ad ottimizzare i flussi
logistici, valorizzando i dati generati dagli operatori per
sviluppare analisi avanzate e strumenti predittivi. La titolarità
del dato resterà in capo ai consorziati, ma l'obiettivo è
che la loro condivisione abiliti servizi comuni ad alto valore
aggiunto e rafforzi la competitività dell'intero ecosistema.
«Oggi, in un mondo governato dai dati e
dall'imprevedibilità della situazione geopolitica - ha
rilevato Avena spiegando gli scopi del progetto - l'efficienza della
logistica dipende dal dialogo tra tutti i componenti della filiera,
poiché la tecnologia da sola non basta. Affrontare le sfide
dei mercati global i richiede che operatori logistici, portuali e
dei trasporti collaborino tramite la condivisione di dati».
Il consorzio si propone di definire regole comuni per la
gestione delle informazioni, abilitando la piena interoperabilità
tra i vari attori della filiera attraverso una governance neutrale.
«L'idea alla base di Synlog Alliance - ha aggiunto Avena - è
quella di creare una piattaforma capace di migliorare la visibilità
e il coordinamento lungo l'intera catena del valore favorendo la
pianificazione e l'integrazione tra i terminal, gli spedizionieri, i
vettori - terrestri, marittimi e intermodali - e i porti, riducendo
le inefficienze legate alla frammentazione. Oggi la filiera è
già popolata da operatori altamente digitalizzati e dotati di
sistemi evoluti. La vera sfida è metterle in connessione
attraverso un'infrastruttura condivisa di gestione dei dati: un
obiettivo raggiungibile grazie al percorso collaborativo già
avviato dai soci fondatori».