Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +5,7%

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato un
traffico dei contenitori pari a 891mila teu, con una progressione
del +5,7% sull'aprile 2025, di cui 460mila teu pieni allo sbarco
(+4,7%), 128mila teu pieni all'imbarco (-0,5%) e 303mila teu vuoti
(+10,2%).
Nel primo quadrimestre del 2026 lo scalo portuale californiano
ha movimentato complessivamente 3,28 milioni di teu, con un calo del
-2,0% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 1,70 milioni di
teu pieni allo sbarco (-1,5%), 481mila teu pieni all'imbarco (+1,5%)
e 1,10 milioni di teu vuoti (-4,2%).
Intanto, sulla costa orientale degli USA, il porto di New York -
New Jersey ha archiviato il primo trimestre del 2026 con un traffico
containerizzato pari a 2,18 milioni di teu, con una flessione del
-1,2% sui primi tre mesi dello scorso anno. I container pieni allo
sbarco sono ammontati a 1,10 milioni di teu (-1,6%), i container
pieni all'imbarco a 354mila teu (+3,9%) e i contenitori vuoti a
724mila teu (-2,8%).