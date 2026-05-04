Nel primo trimestre del 2026 i ricavi della Costamare sono diminuiti del -5,3%

Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi della monegasca
Costamare sono ammontati a 211,1 milioni di dollari, con una
flessione del -5,3% rispetto a 222,9 milioni nel corrispondente
periodo del 2025, cifra che è al netto del volume d'affari
del segmento del trasporto marittimo di rinfuse solide di cui la
compagnia ha effettuato lo spin-off che è stato completato il
6 maggio 2025
(
del 27
febbraio
2025). L'utile operativo è stato di 97,3 milioni
(-20,9%) e l'utile netto di 81,9 milioni di dollari (-18,8%).
Costamare ha una flotta di 68 portacontainer di proprietà
ed ha in corso ordini per la costruzione di 22 navi dello stesso
tipo che includono commesse per 16 portacontenitori di cui la
compagnia ha confermato l'emissione e che sono relative a 12 navi
della capacità di 9.200 teu e di quattro da 3.100 teu che
verranno costruite in Cina e saranno prese in consegna tra l'ultimo
trimestre del 2027 e il secondo trimestre del 2030. Le 16 nuove
unità sono state noleggiate al gruppo cinese COSCO Shipping
per periodi di 15 anni per le 12 navi da 9.200 teu e di otto anni
per quelle da 3.100 teu.