Cina e Russia pongono il veto sulla risoluzione del Bahrein per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz

Oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha
adottato la risoluzione presentata dal Bahrein che chiedeva la
salvaguardia della libertà di navigazione nello Stretto di
Hormuz, con la promozione di sforzi difensivi coordinati, tra cui la
scorta delle navi mercantili. La Cina e la Russia, infatti, hanno
posto il veto al documento, che è stato invece approvato da
Bahrein, Danimarca, Francia, Grecia, Lettonia, Liberia, Panama,
Regno Unito, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Stati Uniti
d'America. Pakistan e Colombia si sono astenuti.