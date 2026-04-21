Ok dell'authority antitrust all'acquisizione del controllo della MVN da parte di Medlog

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
deliberato di non avviare un'indagine approfondita sull'acquisizione
del controllo della società logistica MVN Srl da parte della
società di trasporti e logistica Medlog del gruppo
Mediterranean Shipping Company (MSC). L'operazione notificata
all'Antitrust prevede che Medlog, che già detiene una
partecipazione pari al 51% del capitale sociale di MVN, acquisisca
da Logistics Project Italia un'ulteriore quota pari al 29% arrivando
così a detenere una partecipazione complessiva pari all'80%
del capitale sociale e dei diritti di voto di MVN. LPI rimarrà
titolare di una quota di partecipazione pari al 20% e verranno meno
i poteri di veto sulle decisioni strategiche e sulla nomina delle
figure apicali di MVN ad essa in precedenza conferiti.
L'AGCM ha valutato che «nel caso di specie non emergono
elementi idonei a ritenere che il passaggio da controllo congiunto a
controllo esclusivo in capo a Medlog sia tale da modificare gli
incentivi della società rispetto a quelli che aveva prima
dell'operazione. Di conseguenza, l'operazione non appare
suscettibile di incidere in alcun modo sull'attuale situazione
concorrenziale nei mercati rilevanti individuati» e a
«determinare la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante».
L'AGCM ha annunciato anche la decisione di prorogare al prossimo
27 maggio il termine di conclusione del procedimento sulla
concentrazione tra la Ignazio Messina & C. e la Terminal San
Giorgio riaperto all'inizio di quest'anno
(
del 17
febbraio 2026). L'operazione consiste nell'acquisizione del 100%
del capitale sociale della seconda società da parte della
prima. Ricordando di aver richiesto lo scorso 18 marzo alla Ignazio
Messina & C. informazioni necessarie ai fini della valutazione
dell'operazione di concentrazione da trasmettersi entro il 24 marzo
e specificando che quest'ultima il 19 marzo aveva rappresentato
l'impossibilità di fornire nei tempi previsti i dati
richiesti in considerazione dell'elevato grado di complessità
delle informazioni richieste e del tempo necessario per
l'elaborazione dei dati, l'authority antitrust ha spiegato che,
considerato che le informazioni richieste, necessarie ai fini della
valutazione del caso, non potranno essere acquisite nei termini
previsti e, quindi, compiutamente valutate entro l'attuale termine
di conclusione del procedimento, è stata decisa la proroga
del termine di conclusione del procedimento.
Intanto, all'AGCM è stata notificata l'operazione che
prevede l'acquisizione da parte di Poste Logistics Spa del gruppo
Poste Italiane del controllo esclusivo di Benetton Logistics Srl,
spin-off di Benetton Group, con l'acquisto del 51% del capitale
sociale. L'operazione prevede la creazione della joint venture joint
venture Logistic 360. Tra gli aspetti centrali dell'operazione ci
sono il potenziamento e la valorizzazione del polo di Castrette di
Villorba, in provincia di Treviso, uno dei più avanzati hub
europei dedicati alla gestione della logistica del fashion sito che
oggi è in grado di gestire 30 milioni di capi su una
superficie complessiva di circa 400.000 metri quadrati, di cui
100.000 dotati di impianti automatizzati di ultima generazione.