Approvato il bilancio consuntivo 2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato il bilancio
consuntivo dell'ente relativo all'esercizio 2025, che si è
chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di circa 184,11
milioni di euro (213,81 milioni al 31 dicembre 2024), di cui 182,93
milioni di euro vincolati prevalentemente alla realizzazione di
investimenti (117,4 milioni nel 2024). Dal lato delle entrate, le
entrate correnti si sono attestate a 118 milioni di euro (125,2
milioni nel 2024), le entrate in conto capitale a 74 milioni di euro
(49,1 milioni). Sul fronte delle spese, le spese correnti ammontano
a 77 milioni di euro (79,7 milioni), con un grado di realizzazione
dell'84%, e le spese in conto capitale a 146 milioni di euro (123,0
milioni).
L'ente portuale ha evidenziato che tra le voci di spesa
corrente, nel 2025 i contributi riconosciuti alle compagnie portuali
ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della legge 84/94 sono risultati
pari a 3,8 milioni di euro complessivi e destinati a ricollocamento,
formazione professionale e misure di incentivazione al
prepensionamento.
Sul fronte degli investimenti, il Programma Straordinario delle
opere registra impegni per circa 79 milioni di euro con un grado di
realizzazione dell'86,78%, mentre il Programma Ordinario raggiunge
l'89,69% di realizzazione con 38 milioni di euro impegnati
nell'anno.
Il Comitato ha approvato anche la relazione annuale 2025, che
riassume l'attività svolta dall'AdSP del Mar Ligure
Occidentale nel corso del 2025, coprendo aspetti organizzativi,
pianificatori, operativi, infrastrutturali, finanziari, demaniali e
del lavoro portuale.
Nel corso della seduta odierna è stato poi espresso
parere favorevole da parte dei membri del Comitato al rilascio
dell'ulteriore estensione temporanea, fino al 9 luglio 2026,
dell'esercizio operativo e del rinnovo interinale dei titoli
relativi al compendio ferroviario Bettolo-Rugna, funzionale alla
continuità delle operazioni intermodali di carico e scarico
container da e verso i convogli ferroviari, nelle more della
definizione del procedimento pluriennale in corso.