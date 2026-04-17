Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi

Il prossimo 27 aprile a Genova, presso la Sala delle Grida del
Palazzo della Borsa, si terrà l'ottantesima assemblea
pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi dal titolo
“Celebrate our past and build our future”.
Programma
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09:00
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Registrazione partecipanti e stampa
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09:25
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Saluti istituzionali di Luigi Attanasio, Presidente della
Camera di Commercio di Genova
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09:30
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Relazione pubblica del Presidente Spediporto Andrea Giachero
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09:45
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Introduzione alla prima tavola rotonda: Presentazione Studio
sulle ZLS/ZFD di Maurizio Conti Professore Ordinario di Economia
Politica
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10:00
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Prima Tavola Istituzionale: “Genova e la Liguria, il
volano logistico del Nord-Ovest”
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Marco Bucci, Presidente Regione Liguria
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Silvia Salis, Sindaca di Genova
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Matteo Paroli, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale
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Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova
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Andrea Giachero, Presidente Spediporto
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10:45
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Introduzione alla seconda tavola Rotonda a cura di Antonio
Gozzi, Presidente Duferco e Presidente Federacciai
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11:00
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Seconda Tavola Tecnica: “Industria e Logistica oggi.
Tempo di scelte e strategie di sistema”
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Fabrizio Ferrari, Presidente Confindustria Genova
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Gianluca Croce, Presidente Assagenti
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Andrea Giachero, Presidente Spediporto
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Alessandro Cavo, Presidente di Confcommercio Liguria
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Andrea Maria Zucchini, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -
Direttore Territoriale per la Liguria
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12:00
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Conclusioni di Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti
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12:15
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Light lunch
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Le tavole rotonde saranno moderate da Alberto Quarati de “Il
Secolo XIX”