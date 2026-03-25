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PORTI
Il sistema portuale di Venezia e Chioggia genera un valore della produzione pari a circa 15 miliardi di euro
Gli addetti diretti sono 26.898 e, includendo l'indotto, salgono a 218.853
Venezia
25 marzo 2026
Il sistema portuale di Venezia e Chioggia genera un valore della
produzione pari a circa 15 miliardi di euro, corrispondente al 51%
del totale del Comune di Venezia e al 25% della provincia. Lo
evidenzia lo studio “Le attività di impresa a Venezia e
Chioggia” realizzato dal Centro Studi Sintesi della CGIA di
Mestre e presentato oggi dall'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale. Lo studio sottolinea inoltre
come, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, il
valore complessivo prodotto dal sistema portuale raggiunge i 44,2
miliardi di euro, con una distribuzione che interessa per il 54,6%
l'area metropolitana di Venezia, per il 14,5% il resto del Veneto e
per il 30,9% il territorio nazionale. In termini di prodotto interno
lordo, il contributo è pari al 6,5% del Pil regionale (13
miliardi di euro) e a 19 miliardi di euro su scala nazionale.
Lo studio rende noto che le aziende che fanno parte del sistema
portuale sono 1.442 per un totale di 26.898 addetti diretti.
L'occupazione complessiva, includendo l'indotto, coinvolge 218.853
persone, distribuite tra area metropolitana (58%), resto d'Italia
(28,2%) e Regione Veneto (13,8%).
Il documento rileva che nel 2025, nonostante le tensioni
geopolitiche e le criticità nelle catene logistiche globali,
il sistema portuale veneto ha registrato una crescita dei traffici,
con 26,2 milioni di tonnellate di merci movimentate (+5,1%), 533.000
container teu (+11,2%), 3.235 navi e 735.000 passeggeri (+4,7%). La
distribuzione merceologica conferma la vocazione multipurpose dello
scalo, con un equilibrio tra merci in colli (41,7%), rinfuse solide
(31,6%) e rinfuse liquide (26,7%).
«I dati - ha commentato il presidente dell'AdSP, Matteo
Gasparato - dimostrano con chiarezza che la portualità
rappresenta un'alternativa concreta e strutturata alla monocultura
turistica. Venezia e Chioggia, insieme, esprimono un sistema
portuale moderno, dinamico e resiliente, capace di competere a
livello nazionale e internazionale. In questo percorso si inserisce
anche l'impegno a ricostruire l'identità di un territorio che
deve al rapporto con il mare il proprio patrimonio culturale,
attraverso la ri-nascita di un nuovo marchio capace di raccontare al
Paese e al mondo il valore dei Ports of Venice: non solo l'impatto
economico e il ruolo strategico, ma anche il legame profondo con la
storia, la cultura e l'identità di un luogo unico. Il lancio
di nuovo brand rappresenterà il simbolo di una nuova fase,
l'inizio di una nuova stagione per il porto. Questo territorio è
nato “porto” ed è diventato un riferimento a
livello globale: oggi, con dati concreti, dimostriamo che può
continuare ad esserlo in modo moderno, sostenibile e competitivo,
insieme alle istituzioni e con una comunità che torni ad
esserne orgogliosa».
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