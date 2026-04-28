Sesta flessione trimestrale del volume di spedizioni movimentato da UPS

Nei primi tre mesi, per il sesto trimestre consecutivo, il
volume di spedizioni movimentato dal corriere espresso e gruppo
logistico americano UPS ha accusato una flessione avendo totalizzato
gli invii di 1,19 miliardi di colli, con un calo tendenziale del
-7,8% sul primo trimestre del 2025.
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi del gruppo sono ammontati
a 21,2 miliardi di dollari (-1,6%), di cui 14,1 miliardi generati
dalle consegne espresso negli USA (-2,3%), 4,5 miliardi dalle
consegne espresso internazionali (+3,8%) e 2,5 miliardi dalle altre
soluzioni per la supply chain (-6,5%). L'utile operativo è
stato di quasi 1,3 miliardi di dollari (-23,9%), con apporti dai tre
principali segmenti d'attività del gruppo pari
rispettivamente a 525 milioni (-47,4%), 547 milioni (-14,7%) e 205
milioni (+345,7%). L'utile netto si è attestato a 864 milioni
di dollari (-27,2%).