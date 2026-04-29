Rixi: altre risorse per il completamento della nuova diga foranea di Genova

Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo
Rixi, ha reso noto che, con l'approvazione dell'emendamento alla
conversione del decreto-legge Commissari, sono state assegnate nuove
risorse per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di
Genova. Si tratta - ha sottolineato - di un «passo decisivo
per il completamento della nuova diga foranea di Genova,
infrastruttura strategica per il sistema portuale nazionale e la
competitività del Paese».
«Il provvedimento - ha specificato - dispone la proroga
delle attività commissariali fino al 31 agosto 2027,
garantendo continuità operativa e coordinamento degli
interventi, e introduce un rafforzamento finanziario con 63 milioni
di euro per il 2027 e 100 milioni per il 2028. Le risorse - ha
precisato Rixi - saranno destinate al consolidamento dei fondali e
agli adeguamenti progettuali necessari alla luce delle più
recenti evidenze geotecniche. L'intervento - ha aggiunto - consente
di affrontare condizioni dei fondali più complesse rispetto
alle previsioni iniziali e di assicurare la realizzazione della Fase
A nel rispetto degli standard di sicurezza e affidabilità,
mantenendo il cronoprogramma aggiornato».