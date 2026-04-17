Princess Cruises ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri con consegna a fine 2035, 2038 e 2039

La compagnia Princess Cruises del gruppo Carnival Corporation ha
ordinato alla Fincantieri la costruzione di tre navi da crociera di
nuova generazione di classe “Voyager”, con consegna
prevista alla fine del 2035, 2038 e 2039. Basate sul progetto delle
navi di classe “Sphere”, di cui due - Sun Princess
,
consegnata nel 2024, e Star Princess
nel 2025 - costruite da
Fincantieri presso il suo cantiere di Monfalcone, le tre nuove unità
saranno dual-fuel e alimentate principalmente a gas naturale
liquefatto. Costruite anch'esse nel cantiere navale di Monfalcone,
le nuove tre unità navali avranno una stazza lorda di 183mila
tonnellate e potranno ospitare circa 4.700 passeggeri.
I nuovi ordini, ufficializzati in occasione della fiera
crocieristica Seatrade Cruise Global che si è conclusa ieri a
Miami incrementano il portafoglio del gruppo statunitense Carnival
che, oltre alle tre nuove unità per Princess Cruises, ha in
programma la presa in consegna di altre sette nuove navi tra il 2027
e il 2033.
Fincantieri ha reso noto che il valore del nuovo accordo con
Princess Cruises, soggetto a finanziamento e ad altri termini e
condizioni tipici di questo tipo di contratti, è definito
come molto importante, ovvero superiore a due miliardi di euro.
«Le nuove commesse - ha sottolineato l'amministratore
delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -
garantiscono una solida visibilità del carico di lavoro per i
nostri cantieri - e in particolare di quello di Monfalcone - fino al
2039 e sostengono uno sviluppo ottimale e coerente del business
crocieristico, in linea con gli obiettivi del piano industriale
2026-2030. Con le nuove unità della classe “Voyager”
continuiamo a valorizzare il nostro know-how nel campo della
cantieristica avanzata e sostenibile, accompagnando Princess nel
proprio percorso di crescita e confermando il nostro ruolo di
partner industriale di riferimento per l'evoluzione dell'industria
crocieristica».
Negli ultimi 35 anni il cantiere navale di Monfalcone ha
costruito 21 navi per la compagnia Princess Cruises.