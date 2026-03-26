Nel primo bimestre del 2026 il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +6,7%

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Nei primi due mesi del 2026 i porti cinesi hanno movimentato
complessivamente 2,87 miliardi di tonnellate di merci, con un
incremento del +7,2% sul primo bimestre dello scorso anno, di cui
1,87 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+6,7%)
e 995,7 milioni di tonnellate dai porti interni (+8,2%).
Tra i principali porti marittimi nazionali per volume di
traffico, nei primi due mesi di quest'anno il porto di
Ningbo-Zhoushan ha movimentato 245,3 milioni di tonnellate (+7,3%),
il porto di Tangshan 135,0 milioni di tonnellate (+2,8%) e a seguire
i porti di Shanghai con 131,9 milioni di tonnellate (+8,2%), Qingdao
con 122,2 milioni di tonnellate (+4,2%), Rizhao con 107,1 milioni di
tonnellate (+2,1%), Guangzhou con 100,3 milioni di tonnellate
(+2,5%) e Tianjin 95,2 milioni di tonnellate (+4,5%).
Il solo traffico con l'estero movimentato dai porti cinesi nel
primo bimestre del 2026 è ammontato a 949,4 milioni di
tonnellate (+8,9%), di cui 855,1 milioni di tonnellate passate
attraverso i porti marittimi (+9,2%) e 94,4 milioni di tonnellate
attraverso gli inland port (+6,2%). Il maggior volume di traffico da
e per l'estero è stato movimentato dal porto di
Ningbo-Zhoushan con 117,7 milioni di tonnellate (+14,6%) seguito dai
porti di Qingdao con 92,3 milioni di tonnellate (+10,3%), Shanghai
con 81,1 milioni di tonnellate (+4,6%), Tangshan con 63,2 milioni di
tonnellate (+3,5%), Tianjin con 62,0 milioni di tonnellate (+8,5%),
Rizhao con 60,8 milioni di tonnellate (-3,0%) e Shenzhen con 47,6
milioni di tonnellate (+14,3%).
Nei primi due mesi del 2026 il solo traffico containerizzato
movimentato dai porti cinesi è stato pari complessivamente a
58,8 milioni di teu (+9,8%), di cui 52,0 milioni di teu movimentati
dai porti marittimi (+9,9%) e quasi 6,8 milioni di teu dai porti
interni (+9,1%). Il più consistente volume di traffico dei
contenitori è stato movimentato dal porto di Shanghai con 9,4
milioni di teu (+5,8%) seguito dai porti di Ningbo-Zhoushan con 8,0
milioni di teu (+19,8%), Shenzhen con 6,2 milioni di teu (+10,9%),
Qingdao con 5,6 milioni di teu (+10,1%), Guangzhou con 4,3 milioni
di teu (+7,1%), Tianjin con 3,8 milioni di teu (+6,1%) e Xiamen con
oltre 1,9 milioni di teu (+1,3%).