Presentate al MIT le prassi di riferimento UNI/Fermerci sulla formazione del personale

Oggi, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sono state presentate le prassi di riferimento UNI/PdR 189 elaborate
da Fermerci e UNI - Ente Italiano di Normazione e dedicate alla
qualificazione e alla formazione del personale impiegato nelle
attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.
L'iniziativa si inserisce in un contesto normativo europeo che ha
progressivamente attribuito alle imprese ferroviarie e ai gestori
dell'infrastruttura la piena responsabilità nella definizione
delle mansioni di sicurezza essenziali e dei relativi percorsi
formativi, rendendo necessario un maggiore coordinamento tra gli
operatori.
Il documento raccoglie l'esperienza tecnica degli operatori e
definisce un primo modello condiviso per la qualificazione delle
figure professionali coinvolte nelle attività di sicurezza
della circolazione ferroviaria.
«La sicurezza ferroviaria - ha sottolineato il presidente
di Fermerci, Clemente Carta - rappresenta la cornice fondamentale
entro la quale si collocano tutte le attività del settore: è
la stella polare che orienta il nostro lavoro e un principio
imprescindibile per l'intero sistema. In questo contesto, strumenti
di normativa volontaria come le prassi di riferimento non sono un
appesantimento burocratico per il settore ma un'opportunità
per migliorare le regole grazie al coinvolgimento e al contributo
diretto di tutti gli attori interessati».