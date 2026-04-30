Royal Caribbean registra risultati finanziari record per il primo trimestre e il nuovo record assoluto di passeggeri

Nel primo trimestre del 2026 Royal Caribbean Cruises ha
registrato risultati finanziari record per questo periodo dell'anno
nonché il nuovo record assoluto di passeggeri imbarcatisi
sulle navi della flotta del gruppo crocieristico americano. Sono
stati 2,5 milioni, infatti, gli ospiti a bordo delle navi nel primo
trimestre del 2026, con un incremento del +12,0% sul primo trimestre
dello scorso anno.
Nel periodo gennaio-marzo del 2026 i ricavi sono ammontati a
4,45 miliardi di dollari (+11,3%), con cifre record per questo
periodo sia dei ricavi generati dalla vendita delle crociere sia da
quelli prodotti dalle vendite a bordo delle navi che sono risultati
pari rispettivamente a 3,02 miliardi (+10,1%) e 1,43 miliardi
(+14,0%). I costi della produzione, pari a 2,25 miliardi, hanno
segnato un aumento del +8,1%. Il margine operativo lordo è
stato di 1,70 miliardi (+21,1%), l'utile operativo di 1,16 miliardi
(+23,0%) e l'utile netto di 950 milioni di dollari (+29,1%).
Royal Caribbean ha reso noto che attualmente il livello della
domanda continua ad essere elevato, con prenotazioni nel corrente
mese che risultano superiori a quelle dell'aprile 2025 e che
presentano prezzi record. Il gruppo statunitense ha specificato che
le prenotazioni per le crociere programmate nel Mediterraneo, che
avevano iniziato l'anno in forte crescita, hanno subito un
rallentamento a seguito dei recenti sviluppi geopolitici, in parte a
causa dell'aumento dei costi dei viaggi aerei, della riduzione della
capacità offerta dalle compagnie aeree e dell'interruzione
dei voli. Royal Caribbean ha precisato che, tuttavia, nelle ultime
settimane le prenotazioni per le crociere in questa regione hanno
mostrato una ripresa nonostante la limitata disponibilità
della capacità ancora disponibile. L'azienda americana ha
specificato che questi fattori influenzeranno principalmente i
risultati del secondo e terzo trimestre dell'anno, quando queste
crociere rappresentano una quota rilevante delle prenotazioni. A ciò
si aggiunge l'effetto di un rallentamento delle prenotazioni per le
crociere sulla costa occidentale del Messico che subiscono anch'esse
l'impatto di sviluppi geopolitici specifici per questa regione.