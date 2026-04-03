Stabile il numero delle navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia

Lo scorso anno sono state 650 le navi sottoposte a riparazioni
in Grecia, con un calo del -0,9% sul 2024. La stazza lorda di queste
navi era di 8,97 milioni di tonnellate (+3,5%). Del totale, 441 navi
(+7,6%) per 5,85 milioni di tsl (+12,1%) sono state sottoposte a
lavori mentre erano in banchina o in rada che riguardavano
principalmente le parti dell'opera morta delle navi, mentre gli
interventi di riparazione su 209 navi (-15,0%) per 3,11 milioni di
tsl (-9,5%) sono stati eseguiti principalmente sullo scafo nei
bacini di carenaggio.