Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nuova nave Pure Car & Truck Carrier Grande Tokyo

A Shanghai è stata battezzata e consegnata al gruppo
Grimaldi la nuova nave Pure Car & Truck Carrier Grande Tokyo
che è la decima unità ammonia-ready della compagnia
italiana, ossia predisposta per il futuro utilizzo dell'ammoniaca
come carburante alternativo, e l'ultima delle sette unità
gemelle commissionate ai cantieri SWS (Shanghai Waigaoqiao
Shipbuilding Co.) e CSTC (China Shipbuilding Trading Co.), entrambi
parte di China State Shipbuilding Co. (CSSC).
La Grande Tokyo, di circa 77.500 tonnellate di stazza
lorda, è stata progettata per il trasporto di veicoli - auto,
SUV, furgoni, sia elettrici che alimentati da combustibili
tradizionali - oltre ad altri tipi di carico rotabile. La nave offre
una capacità di carico pari a 9.241 ceu e dispone di quattro
ponti adibiti anche al trasporto di merci rotabili di grandi
dimensioni, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e con
un'altezza massima di 6,5 metri.
Il viaggio inaugurale della Grande Tokyo prenderà
il via nei prossimi giorni dal porto di Ningbo con destinazione
Brasile e con a bordo circa 6.800 autovetture destinate ai porti di
Paranaguá e Rio de Janeiro.