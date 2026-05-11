Cognolato è stato confermato presidente di Assiterminal

Oggi l'assemblea elettiva dell'Associazione Italiana
Terminalisti Portuali (Assiterminal), riunitasi a Roma, ha
riconfermato all'unanimità Tomaso Cognolato alla presidenza
per il prossimo triennio 2026-2028. L'assemblea ha eletto anche il
nuovo comitato di presidenza che è composto dal past
president Luca Becce e dai vice presidenti Antonio Barbara, Giuliana
Brucato, Giancarlo Russo e Luca Trevisan. È stato eletto
anche il nuovo consiglio direttivo dell'associazione composto da:
Roberto Alberti, Federico Baudone, Fabio Bucchioni, Santi Casciano,
Luca Cavallini, Paolo Cornetto, Raffaella Del Prete, Roberto
Ferrari, Agostino Gallozzi, Michele Geromini, Daniele Marchiori,
Mauro Marchiori, Andrea Morandi, Anna Giulia Randi e Guido Raso.
Nel corso dei lavori è stato approvato il bilancio
consuntivo 2025, che - ha reso noto Assiterminal - evidenzia una
posizione finanziaria in progressivo miglioramento rispetto agli
anni precedenti, anche grazie alla costante crescita della base
associativa, che supera oggi le 110 imprese aderenti.