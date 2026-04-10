Nel primo trimestre i container trasportati dalle navi della OOCL sono cresciuti del +1,7%

Nel primo trimestre di quest'anno la flotta di portacontainer
della compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (OOCL)
del gruppo cinese COSCO Shipping Holdings Co. ha trasportato merci
containerizzate per un totale pari a 2,00 milioni di teu, con un
incremento del +1,7% sul corrispondente periodo del 2025. Tale
attività ha generato ricavi pari a 2,14 miliardi di dollari,
in calo del -7,6% sul trimestre gennaio-marzo dello scorso anno.
Sulle sole rotte transpacifiche le navi della OOCL hanno
trasportato 523mila teu (-5,9%) e questa attività ha prodotto
ricavi pari a 744,8 milioni di dollari (-16,8%). Sulle rotte
Asia-Europa il traffico è stato di 385mila teu (+11,8%) con
relativi ricavi pari a 481,9 milioni di dollari (-4,5%). I servizi
transatlantici hanno trasportato 134mila teu (-1,3%) totalizzando
ricavi pari a 163,0 milioni di dollari (-4,3%). Nel solo mercato
intra-asiatico e con l'Australasia sono stati registrati incrementi
sia dei volumi trasportati che dei ricavi, con i primi pari a
954mila teu (+2,9%) e i secondi a 748,7 milioni di dollari (+0,7%).