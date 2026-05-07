Rinnovato il consiglio del Fondo Nazionale Marittimi

L'assemblea del Fondo Nazionale Marittimi ha proceduto ieri al
rinnovo del consiglio del Fondo che risulta composto da Angelo
D'Amato (presidente), Rodolfo Magosso (vice presidente), Stefano
Canestri, Andrea Grisoni, Carlo Lomartire, Carlo Mari, Mario
Mattioli, Tiziano Minuti, Diego Pacella e Sergio Repetto. Rinnovata
la fiducia anche al procuratore, Alessandro Ferrari.
Il presidente, il procuratore e il nuovo Consiglio del Fondo
Nazionale Marittimi rimarranno in carica per tre anni, così
come il Comitato Parti Sociali che prevede il contributo di idee
delle organizzazioni sindacali.
Confitarma e Assarmatori hanno evidenziato che la conferma della
squadra che ha portato a termine il precedente mandato si inserisce
nel percorso di piena sintonia condiviso dalle due associazioni.