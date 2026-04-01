NYK consolida le proprie attività nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse solide

Il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha
consolidato le proprie attività nel segmento del trasporto
marittimo di rinfuse solide creando oggi la società NYK
Bulkship Partners Co., Ltd. (NBSP) in cui sono confluite le
operazioni e il personale delle tre filiali Asahi Shipping Co.,
Hachiuma Steamship Co. e Mitsubishi Ore Transport Co. NBSP, che è
integralmente controllata dalla NYK, ha sede a Tokyo e un capitale
sociale di 500 milioni di yen (3,1 milioni di dollari).
Oggi, inoltre, il gruppo giapponese ha nominato i propri
responsabili nazionali di Benelux, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Regno Unito, Spagna e Turchia. Direttore di NYK Line (Italy)
Spa è Carlo Parodi.