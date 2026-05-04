Nuovo record di passeggeri imbarcatisi sulle navi da crociera del gruppo NCLH in un trimestre

Nel primo trimestre di quest'anno la flotta di navi da crociera
del gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha
imbarcato complessivamente 861mila passeggeri, numero che
rappresenta un incremento del +28,7% sullo stesso periodo del 2025 e
il nuovo record storico. Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi del
gruppo sono ammontati a 2,33 miliardi di dollari (+9,6%), cifra
record per questo periodo dell'anno, con ricavi dalla vendita delle
crociere attestatisi a 1,54 miliardi (+8,7%) e ricavi dalle vendite
a bordo delle navi a 788,9 milioni di dollari (+11,3%). Anche i
valori dell'EBITDA e dell'EBIT, pari rispettivamente a 534,4 milioni
(+31,1%) e 232,9 milioni (+15,9%), sono risultati i più
elevati registrati per questo periodo dell'anno. L'utile netto è
stato di 105,7 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di
-40,3 milioni nel primo trimestre del 2025.
NCLH ha reso noto che attualmente il trend delle prenotazioni
risulta inferiore ai livelli ottimali a causa di errori operativi e
di un indebolimento della domanda collegato all'aumento delle
tensioni geopolitiche. In particolare, il gruppo statunitense ha
evidenziato che i recenti eventi relativi al conflitto in Medio
Oriente hanno avuto un impatto sulle prenotazioni di tutti e tre i
propri marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven
Seas Cruises, soprattutto in Europa, per la la stagione estiva.