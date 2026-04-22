Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti spagnoli è diminuito del -1,3%

Lo scorso mese il sistema portuale di Valencia ha movimentato
7,0 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +5,2% sul
marzo 2025. Il solo traffico containerizzato, pari a 479.873 teu, ha
segnato il secondo miglior mese di sempre. Nel primo trimestre del
2026 i porti di Valencia, Sagunto e Gandia hanno movimentato
complessivamente 18,7 milioni di tonnellate di carichi, con una
flessione del -3,3% sullo stesso periodo dello scorso anno, e con un
solo traffico containerizzato che è stato pari a 1.312.842
teu (+1,4%).
Intanto, nel primo trimestre del 2026 l'intero traffico delle
merci movimentato dai porti spagnoli è ammontato a 133,2
milioni di tonnellate, in calo del -1,3%. A risultare in crescita è
stato il solo traffico delle rinfuse liquide con 44,5 milioni di
tonnellate (+3,2%). Accentuata la flessione delle rinfuse solide con
18,5 milioni di tonnellate (-8,8%). Anche le merci varie sono
diminuite, con i carichi containerizzati attestatisi a 45,4 milioni
di tonnellate (-1,5%) con una movimentazione di contenitori pari a
4.493.149 teu (+3,6%) e con le merci convenzionali che hanno
totalizzato 21,1 milioni di tonnellate (-3,0%). Nel settore dei
passeggeri il traffico crocieristico è stato di oltre 2,7
milioni di persone (+15,7%) e quello dei traghetti di oltre 4,4
milioni (-1,9%).