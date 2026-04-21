Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona

Una nuova joint venture formata società del gruppo cinese
COSCO e dell'argentina PTP Group è emersa quale unica
offerente nell'ambito della gara per la costruzione e gestione di un
terminal multipurpose al Moll d'Andalusia del porto spagnolo di
Tarragona. Il prossimo 27 aprile l'Autorità Portuale dello
scalo aprirà la busta dell'offerta presentata contenente il
progetto tecnico, mentre una terza busta contenente la proposta
economica sarà aperta il 13 maggio. Successivamente verrà
effettuata la valutazione complessiva della proposta presentata.
L'ente ha specificato che la procedura di gara durerà da uno
a due mesi per concludersi entro giugno, come previsto.
Il bando di gara prevede che il nuovo terminal occupi un'area di
almeno 226mila metri quadri, che potrà essere ampliata sino a
452mila metri quadri a seconda del progetto presentato. L'attività
del terminal sarà incentrata sulla movimentazione di
container, merci convenzionali, veicoli, carichi ro-ro e project
cargo. La concessione avrà una durata minima di 20 anni,
estendibile fino a 50, a seconda delle caratteristiche della
proposta. L'investimento privato minimo previsto è di 20
milioni di euro e il traffico containerizzato minimo previsto dovrà
essere di almeno 125mila teu all'anno a partire dal 2031.
Il gruppo privato PTP opera principalmente attività
portuali, marittimo-fluviali e logistiche lungo la via navigabile
Paraná-Paraguay e dispone di una rete che offre servizi da
Montevideo, in Uruguay, a Puerto Murtinho, in Brasile, coprendo
oltre 2.200 chilometri della via navigabile.