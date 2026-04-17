GNV ha immesso un traghetto ex Moby nella propria flotta

La compagnia di navigazione GNV del gruppo MSC ha immesso nella
propria flotta la GNV Phoenix
, nave realizzata nel 2002 e
precedentemente appartenente alla flotta del gruppo Moby che dispone
di 319 cabine e può ospitare fino a 2.700 passeggeri,
offrendo inoltre 915 metri lineari di capacità di carico
rotabile. Il traghetto è lungo 214 metri, largo 26 metri e ha
una stazza lorda di 35.736 tonnellate.
Prima dell'entrata in servizio, GNV Phoenix sarà
sottoposta ad interventi di refitting mirati, con l'obiettivo di
adeguarla agli standard qualitativi e operativi della compagnia, che
riguarderanno in particolare il miglioramento dell'efficienza
complessiva, l'ottimizzazione degli spazi per i passeggeri e
l'aggiornamento dei servizi di bordo.