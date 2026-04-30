Nuovo provvedimento dell'ART sulle misure regolatorie per gli affidamenti di servizi di cabotaggio marittimo

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato un
aggiornamento della disciplina che regola l'affidamento dei servizi
di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole e
delle attività a essi propedeutiche. La principali
disposizioni sono relative alle modalità di gara per
l'aggiudicazione dei servizi, con l'obiettivo di incrementare la
contendibilità delle gare e di garantire maggiore trasparenza
degli affidamenti attraverso una più ampia disponibilità
dei dati relativi alle concessioni, rendendo il settore più
attrattivo per gli operatori di mercato, nonché ai contenuti
delle convenzioni tra enti affidanti e operatori, e prevede anche il
rafforzamento delle attività di monitoraggio e vigilanza da
parte dell'autorità su tutto il processo.
Il provvedimento introduce schemi standard per i bandi di gara e
per le convenzioni, superando l'attuale eterogeneità dei
bandi predisposti dalle amministrazioni, e un quadro informativo
minimo che le amministrazioni dovranno garantire agli operatori
economici, per ridurre le difficoltà per gli operatori nel
reperire informazioni complete e comparabili e per favorire la
digitalizzazione delle procedure.