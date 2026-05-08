MSC introduce scali a Napoli e Malaga nel servizio Dragon

La Mediterranean Shipping Company modifica il servizio di
trasporto marittimo containerizzato Dragon, che collega la Cina con
il Mediterraneo, introducendo scali diretti ai porti di Napoli e di
Malaga mentre, così come già a marzo per il porto di
Trieste, vengono cancellate le toccate allo scalo portuale di Gioia
Tauro. La nuova rotazione, che entrerà in vigore con partenza
da Ningbo del prossimo 18 maggio, prevede scali ai porti di Ningbo,
Shanghai, Yantian, Singapore, Malaga, Genova, La Spezia, Napoli,
Sines, Boston, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah, Freeport,
Ningbo.