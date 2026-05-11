Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti tunisini è cresciuto del +5,9%

Nei primi tre mesi del 2026 i porti tunisini hanno movimentato
7,42 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +5,9%
sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 4,79 milioni di
tonnellate di carichi allo sbarco (+3,1%) e 2,64 milioni di
tonnellate all'imbarco (+11,3%). L'aumento complessivo è
stato generato dalla crescita dei volumi globali di merci varie e di
rinfuse secche. Nel primo segmento merceologico sono state
movimentate 2,23 milioni di tonnellate (+4,7%), incluse 1,03 milioni
di tonnellate di merci containerizzate (+4,8%) realizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 123mila teu (-1,0%), 604mila
tonnellate di carichi rotabili (+7,2%) e 546mila tonnellate di altre
merci varie (-5,9%). Nel settore delle rinfuse solide sono state
movimentate 1,50 milioni di tonnellate di cereali (+18,3%) e 1,60
milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+23,9%). Nel comparto
delle rinfuse liquide sono state movimentate 1,90 milioni di
tonnellate di idrocarburi (-10,6%) e 202mila tonnellate di altri
carichi (-2,0%).
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei passeggeri nei
porti della Tunisia è stato pari a 109mila unità nel
settore dei servizi marittimi regolari (+7,6%) e di 79mila unità
in quello delle crociere (+54,2%).