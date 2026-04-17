Nel cantiere di Monfalcone della Fincantieri si è svolto il varo della nave da crociera Norwegian Aura

Ieri nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri si è
svolto il varo della nave da crociera Norwegian Aura
che è
prevista in consegna alla compagnia Norwegian Cruise Line (NCL) per
la primavera del 2027. Con una stazza lorda di circa 170.000
tonnellate e una lunghezza di 344 metri, Norwegian Aura
è
circa il 10% più grande rispetto alle precedenti unità
della classe “Prima Plus”, Norwegian Aqua
e
Norwegian Luna
, nonché la prima nave per NCL costruita
presso lo stabilimento giuliano. La nave dispone di 1.976 cabine e
potrà ospitare circa 3.880 passeggeri.
Con il recente ordine per la costruzione di tre ulteriori navi
da crociera, una per ciascuno dei tre brand del gruppo - NCL,
Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises -
(
del 16
febbraio 2026), sale a 16 il numero di navi commissionate nel
tempo da Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) alla Fincantieri, con
consegne programmate fino al 2037.