Successo del test per l'uso del diesel HVO per la propulsione delle navi da crociera

Eni e MSC Crociere hanno annunciato oggi il completamento della
campagna sperimentale relativa all'utilizzo del diesel HVO
(Hydrogenated Vegetable Oil) di Enilive per l'alimentazione dei
motori delle navi da crociera, sperimentazione che ha confermato la
fattibilità tecnica dell'impiego del biocarburante in forma
pura nel settore marittimo a supporto della decarbonizzazione del
settore e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
lungo l'intero ciclo di vita, consentendo agli armatori di ridurre
significativamente i costi legati alle emissioni e di rispettare gli
obiettivi fissati dal regolamento europeo FuelEU Maritime.
Durante i test uno dei motori della nave da crociera MSC
Opera è stato alimentato per circa 2.000 ore con HVO
puro, senza alcuna modifica al motore. Nel contempo sono stati
rilevati i dati relativi alle prestazioni e alle emissioni. Eni e
MSC Crociere hanno evidenziato che il test ha dimostrato che l'HVO
rappresenta una soluzione immediatamente applicabile anche ai motori
marini, senza necessità di significativi aggiornamenti
tecnologici, garantendo prestazioni in linea con quelle dei
tradizionali combustibili fossili marini. La prova ha inoltre
registrato una riduzione delle emissioni sia di NOx (-16%) sia di
particolato, nonché una significativa diminuzione delle
emissioni di GHG pari a circa -80% rispetto all'uso del carburante
tradizionale, riduzione legata all'utilizzo nel processo di
produzione dell'HVO di materie prime al 100% di origine biogenica.
I dati tecnici sulle prestazioni del motore e sulle emissioni
associate sono stati raccolti e valutati con il supporto di
Wärtsilä, costruttore del motore, e di Bureau Veritas, che
ha agito come ente certificatore indipendente per la validazione dei
risultati sperimentali.
Stefano Ballista, dmministratore delegato di Enilive, ha
specificato che «l'HVO è prodotto nelle bioraffinerie
Enilive di Venezia e Gela, principalmente a partire da materie prime
di scarto come oli alimentari esausti, grassi animali e residui
dell'industria agroalimentare. Da alcuni mesi - ha reso noto - l'HVO
diesel per la marina di Enilive è disponibile nei porti di
Genova, Ravenna e Venezia per consegne dirette dal deposito alle
navi tramite bettolina».