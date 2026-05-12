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PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -3,8%
A marzo flessione del -6,1%, con una forte contrazione del -15,0% dei carichi containerizzati
Genova
12 maggio 2026
Lo scorso marzo i porti di Genova e Savona-Vado Ligure hanno
movimentato complessivamente 5,33 milioni di tonnellate di merci,
con un calo del -6,1% sul marzo 2025. La flessione è stata
generata dalla contrazione del traffico nel porto del capoluogo
ligure che è stato pari a 3,87 milioni di tonnellate (-8,3%),
di cui 2,77 milioni di tonnellate nel bacino di Genova (-9,2%) e
1,10 milioni di tonnellate in quello di Pra' (-5,9%), mentre il
traffico nel porto di Savona-Vado è rimasto stabile essendo
ammontato a 1,46 milioni di tonnellate (+0,2%), di cui 453mila
tonnellate nel bacino di Savona (-9,3%), 372mila tonnellate nel
bacino di Vado (-28,0%) e 631mila tonnellate di traffico petrolifero
al campo boe nella rada di Vado (+44,6%).
Lo scorso marzo nei due porti amministrati dall'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il solo traffico
delle merci varie è stato di 3,39 milioni di tonnellate
(-8,1%), di cui 2,18 milioni di tonnellate di carichi
containerizzati (-15,0%) realizzati con una movimentazione di
container pari a 234.215 teu (-14,9%), 1,10 milioni di tonnellate di
rotabili (+9,1%) e 106mila tonnellate di merci convenzionali e
forestali (-3,6%). Nel settore delle rinfuse liquide sono state
movimentate 1,55 milioni di tonnellate di oli minerali (+4,8%),
47mila tonnellate di prodotti chimici (+62,5%) e 24mila tonnellate
di oli vegetali e vino (-39,1%). Nel comparto delle rinfuse solide
il traffico commerciale è stato di 189mila tonnellate
(-16,9%) e quello industriale di 60mila tonnellate (-63,3%). Nel
segmento delle forniture di bunker e di provviste di bordo sono
state movimentate 64mila tonnellate (+40,0%).
A marzo 2026 il traffico crocieristico è stato di 152mila
passeggeri (+44,0%) e quello dei traghetti di 50mila passeggeri
(+3,9%).
Nei primi tre mesi di quest'anno il traffico complessivo delle
merci è stato di 15,01 milioni di tonnellate, con una
diminuzione del -3,8% sul corrispondente periodo del 2025, di cui
11,23 milioni di tonnellate nel porto di Genova (-2,7%), incluse
7,97 milioni di tonnellate nel bacino di Genova (-5,5%) e 3,26
milioni di tonnellate in quello di Pra' (+4,8%), e 3,78 milioni di
tonnellate nel porto di Savona-Vado (-6,9%), incluse 1,22 milioni di
tonnellate nel bacino di Savona (-7,1%), 831mila tonnellate nel
bacino di Vado (-32,0%) e 1,72 milioni di tonnellate nella rada di
Vado (+13,6%).
Nel trimestre il solo traffico di merci varie si è
attestato a 9,34 milioni di tonnellate (-4,9%), di cui 6,20 milioni
di tonnellate di merci in container (-9,2%) totalizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 677.621 teu (-6,6%), 2,89
milioni di tonnellate di rotabili (+7,6%) e 256mila tonnellate di
merci convenzionali e forestali (-17,2%). Il traffico degli oli
minerali è stato di 4,53 milioni di tonnellate (+3,0%) e
quello delle altre rinfuse liquide di 214mila tonnellate (+11,6%),
di cui 133mila tonnellate di prodotti chimici (+48,3%) e 80mila
tonnellate di oli vegetali e vino (-20,9%). Il traffico commerciale
delle rinfuse secche è stato di 579mila tonnellate (-15,9%) e
quello industriale di 177mila tonnellate (-49,6%). Le forniture di
bunker e provviste di bordo sono state pari a 159mila tonnellate
(+9,5%).
Nei primi tre mesi del 2025 i crocieristi sono stati 366mila
(+40,4%) e i passeggeri dei traghetti 158mila (+1,8%).
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