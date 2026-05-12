MSC Technology Italy avvia un piano per 200 nuove assunzioni

MSC Technology Italy, la divisione tecnologica del gruppo
armatoriale Mediterranean Shipping Company, ha annunciato l'avvio di
un piano per 200 nuove assunzioni di professionisti esperti nel
settore dell'information technology. Nel dettaglio, sono aperte le
candidature - anche spontanee - per profili quali sviluppatori
(ingegneri e architetti del software), tester, specialisti di
business intelligence e ingegneri NOC (Network Operations Center),
che entreranno a far parte dei diversi team e delle varie divisioni
attive presso la sede di Torino. La campagna di recruiting, estesa
su scala nazionale, si inserisce nel più ampio progetto di
rafforzamento della sede torinese, avviato nel 2020, che porterà
a oltre 900 il numero complessivo di dipendenti impiegati nell'hub
del Lingotto. Dopo i lavori di ampliamento e rinnovamento degli
uffici, conclusi lo scorso anno, la struttura presenta oggi una
superficie complessiva di 11.000 metri quadri.
L'obiettivo del programma di recruiting è di intercettare
la più ampia platea di candidati, anche grazie a un pacchetto
di misure dedicate alla mobilità geografica per chi proviene
da regioni diverse rispetto alla sede di lavoro. Il pacchetto,
infatti, prevede incentivi, tra cui il contributo alle spese di
trasloco, il supporto nella ricerca di un alloggio e un percorso di
sviluppo professionale con avanzamenti di carriera chiari e
strutturati. Tutte le misure sono collegate a un impegno minimo di
permanenza di 39 mesi.
Attualmente nel mondo MSC Technology impiega oltre 3.000
dipendenti ed è presente con quattro sedi a Warren (USA),
Chennai (India), Riga (Lettonia) oltre a Torino.
Intanto, sul fronte delle crociere, il gruppo MSC ha annunciato
il proprio debutto nel mercato dell'Alaska con la partenza di ieri
da Seattle della nave MSC Poesia diretta nella regione, dove
effettuerà crociere fino a settembre. In particolare, la nave
partirà ogni settimana dal suo home port di Seattle offrendo
itinerari di sette notti con scali a Ketchikan, Icy Strait Point e
Juneau in Alaska, oltre a Victoria (Canada). MSC Poesia
tornerà in Alaska anche per la stagione estiva del prossimo
anno, ad aprile 2027.