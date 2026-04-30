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TRASPORTO MARITTIMO
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della Ocean Network Express sono diminuiti del -6%
Nel periodo le navi della compagnia hanno trasportato 3,2 milioni di container (+4%)
Singapore
30 aprile 2026
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi della compagnia di
navigazione containerizzata Ocean Network Express (ONE) sono
diminuiti del -6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
scendendo a 4,04 miliardi di dollari. Il valore del margine
operativo lordo è calato del -8% a 719 milioni. Più
accentuata la flessione dei valori dell'utile operativo e dell'utile
netto che sono risultati pari rispettivamente a 74 milioni (-67%) e
55 milioni di dollari (-82%).
Nei primi tre mesi di quest'anno la flotta della compagnia
singaporiana ha trasportato carichi containerizzati pari a quasi 3,2
milioni di teu (+4%).
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