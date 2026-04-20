Camionista travolto e ucciso ad uno dei presidi dello sciopero dell'autotrasporto

Trasportounito ha annunciato stamani la decisione di sospendere
con effetto immediato il fermo nazionale dell'autotrasporto,
proclamato per cinque giorni a partire da oggi, in segno di lutto
per la morte di un imprenditore del settore che è stato
travolto alle prime ore di questa mattina e ucciso da un'auto mentre
stava allestendo uno dei presidi di protesta, a Caserta, previsti
dal fermo.
«In questo momento - ha affermato Maurizio Longo,
segretario nazionale di Trasportounito - sentiamo il dovere di
unirci al dolore della famiglia, sottolineando una volta di più
quanto la vita dei nostri associati sia davvero legata a un filo
sempre più sottile, in una crisi che è ormai globale e
probabilmente irrecuperabile».